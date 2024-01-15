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  1. В Украине

В Киеве значительно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

12:59, 15 января 2024
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице выросла почти на 15%.
В Киеве значительно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: slovoidilo.ua
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Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сообщил ситуацию с заболеваемостью населения столицы гриппом и ОРВИ за 2 неделю 2024 года.

Отмечается, что за 2 неделю в Киеве зарегистрировано 11760 больных гриппом и ОРВИ, в т.ч. COVID-19 (за предыдущую неделю – 10252). Недельный показатель заболеваемости составил 398,3, что ниже эпидемического порога на 50,1% (эпидемический порог 798,16).

«Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%», - говорится в сообщении.

В городском центре контроля и профилактики болезней добавили, что рост произошел за счет детского и взрослого населения. Заболеваемость среди детей выросла на 5,9% (5530 случаев против 5223 – за прошедшую неделю). Среди взрослых рост на 23,9%, 6230 случаев против 5029.

Дети составляют 47,0% от общей заболеваемости, на прошлой неделе – 50,9%.

Заболеваемость среди школьников выросла на 10%. Зарегистрировано 2529 случаев, что составляет 45,7% от общего числа заболевших детей (1 неделя – 44,0%). Школьники составляют 21,5% (прошлую неделю – 22,4%) от общего числа обратившихся за медицинской помощью.

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