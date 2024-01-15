В Минобразования выступили за уменьшение количества вузов: в чем причина

Уменьшение количества или укрупнение учреждений высшего образования должно происходить с учетом ежегодного сокращения количества выпускников школ.

В Украине нужно уменьшать количество вузов из-за сокращения количества абитуриентов. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью изданию The Ukrainians.

«Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования. На самом деле, это законопроект не только об уменьшении количества университетов, но и об улучшении их качества», - сказал Винницкий.

Он отметил, что в прошлом году в Украине было около 360 тыс. выпускников школ, в то время как в 2008 году это количество достигало 640 тыс.

«Дальнейшие прогнозы тоже неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. До 2033 года у нас будет примерно 300 тысяч выпускников – и это цифра, которая предусматривает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий», – добавил он.

По университетам, по его словам, в 2008 году в Украине функционировало около 350 учебных заведений, в которых в среднем было по 6,7 тыс. студентов. В то же время, в 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300, но в среднем в каждом из них было всего 3,4 тыс. студентов.

«Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс. Мы пытаемся делать это плавно, не создавая излишнего общественного напряжения», - заявил Винницкий.

По его словам, сегодня в Украине, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, действует еще около 170 государственных университетов, и это не учитывая филиалов, а в результате реформы должно остаться около 100.

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