Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Кабмин выделил почти 2,5 млрд грн на строительство защитных сооружений из резервного фонда бюджета

Для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений Министерству обороны выделили 2,48 млрд грн.

НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий

В настоящее время НАПК осталось без председателя, а поиск нового руководителя еще продолжается.

Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

Фотокопия паспорта рф – еще не доказательство: коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности

Коллегия судей Верховного Суда во главе с Андреем Жуком отменила решение о законности увольнения чиновницы с российским паспортом с госслужбы, несмотря на данные СБУ.

  1. В Украине

В Минобразования выступили за уменьшение количества вузов: в чем причина

17:36, 15 января 2024
Уменьшение количества или укрупнение учреждений высшего образования должно происходить с учетом ежегодного сокращения количества выпускников школ.
В Минобразования выступили за уменьшение количества вузов: в чем причина
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Украине нужно уменьшать количество вузов из-за сокращения количества абитуриентов. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью изданию The Ukrainians.

«Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования. На самом деле, это законопроект не только об уменьшении количества университетов, но и об улучшении их качества», - сказал Винницкий.

Он отметил, что в прошлом году в Украине было около 360 тыс. выпускников школ, в то время как в 2008 году это количество достигало 640 тыс.

«Дальнейшие прогнозы тоже неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. До 2033 года у нас будет примерно 300 тысяч выпускников – и это цифра, которая предусматривает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий», – добавил он.

По университетам, по его словам, в 2008 году в Украине функционировало около 350 учебных заведений, в которых в среднем было по 6,7 тыс. студентов. В то же время, в 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300, но в среднем в каждом из них было всего 3,4 тыс. студентов.

«Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс. Мы пытаемся делать это плавно, не создавая излишнего общественного напряжения», - заявил Винницкий.

По его словам, сегодня в Украине, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, действует еще около 170 государственных университетов, и это не учитывая филиалов, а в результате реформы должно остаться около 100.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова