В Украине начала работу горячая линия по вопросам оплаты труда госслужащих

С 15 января заработала горячая линия по вопросам классификации должностей госслужащих и оплаты их труда.

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С 15 января начинает действовать горячая линия по вопросам новой системы оплаты труда государственных служащих, которые провели классификацию должностей государственной службы. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

"Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, с 15 января вводится горячая линия 0 800 505 442, где государственные служащие могут получить ответы на вопросы относительно своей заработной платы, вопросы о возможном изменении своей должности, потому что после того, как изменится количество должностей, возможно, изменится внутренняя структура ЦОИВ", - рассказал министр.

Немчинов напомнил, что система оплаты труда государственных служащих была утверждена в бюджете на 2024 год Верховной Радой. Законопроект правительства об оплате труда госслужащих на основе классификации должностей также получил поддержку в первом чтении. По словам Немчинова, эти положения будут внесены в закон о бюджете в дальнейших этапах.

Напомним, в НАГС объяснили вопрос установления надбавки за выслугу лет предусмотренной пунктом 12 раздела "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" и по изменению существенных условий государственной службы в соответствии со статьей 43 Закона Украины "О государственной службе".

Кроме того, в НАГС отметили, что после процедуры классификации должности зарплата госслужащих даже может стать меньше.

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