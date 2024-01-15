На границе таможенники изъяли 30 спутниковых систем Starlink и 7 стайлеров Dyson

Товар, стоимость которого устанавливают, изъяли в установленном порядке.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Шегини» помешали двум попыткам незаконного ввоза товаров в ночное время суток.

Как рассказали в ГПСУ, для прохождения контроля водитель микроавтобуса «Мерседес» выбрал полосу движения «красный коридор». Однако, исходя из анализа и оценки рисков, транспортное средство направили для дополнительной проверки. Тогда в багажном отсеке пограничный наряд обнаружил 30 спутниковых систем Starlink.

Еще одного водителя «Мерседеса» остановили в этом же пункте пропуска. Водитель направил авто на полосу движения «зеленый коридор», однако во время проверки обзорная группа обнаружила товар, который перемещали с сокрытием. В багажном отделении обнаружили 7 стайлеров Dyson.

По этим фактам работники таможни составили протоколы. Незадекларированный товар, стоимость которого устанавливают, изъяли в установленном порядке.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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