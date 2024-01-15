Льготы по налогу на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка для физлиц: разъяснение ГНС

В налоговой указали на особенности льготы по налогу на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка.

Фото: dp.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило особенности льготы по налогу на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка для физических. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, установлены п.266.4 ст.266 Налогового кодекса Украины, согласно которому:

база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – плательщика налога, уменьшается:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв. метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв. метров;

в) для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – на 180 кв. метров.

Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год) (п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ).

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