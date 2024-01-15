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Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб: роз’яснення ДПС

17:46, 15 січня 2024
У податковій вказали на особливості пільги з податку на нерухоме майно, яке відмінне від земельної ділянки.
Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб: роз’яснення ДПС
Фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Київській області нагадала особливості пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлені п.266.4 ст.266 Податкового кодексу України, відповідно до якого:

база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).  

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