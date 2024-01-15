У Великій Британії затримали групу осіб, підозрюваних у намірах зірвати роботу Лондонської фондової біржі

Судитимуть чоловіка, звинуваченого у змові з метою підриву Лондонської фондової біржі, ще п’ятьох осіб заарештували.

Джерело фото: LSE

У Великій Британії протягом одного дня в кількох містах затримали шістьох осіб, які підозрюються у намірах «зірвати роботу» Лондонської фондової біржі. Однак конкретних деталей щодо того, як це планувалося виконати, не надається. Про це повідомляє Sky News.

Поліція Лондона заявила, що 31-річний Шон Міддлбро з Ліверпуля буде відповідати перед судом у понеділок за звинуваченнями у «змові з метою завдати шкоди громадськості». Ще п’ятьох осіб, серед яких троє жінок і двоє чоловіків, затримали у різних районах Лондона, а також у Ліверпулі та Брайтоні. Усі шестеро залишаються під вартою.

Як повідомляє The Guardian, група сподівалася завдати «величезних економічних збитків», залізши на дві обертові вхідні двері будівлі, озброївшись вогнегасниками, наповненими червоною фарбою.

Інші активісти замикалися перед головним і заднім входами та а з «грошових пістолетів» стріляли фальшивими банківськими купюрами, пофарбованими в червоний колір, що символізував кров.

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