У Великій Британії затримали групу осіб, підозрюваних у намірах зірвати роботу Лондонської фондової біржі

Судитимуть чоловіка, обвинуваченого у змові з метою підриву Лондонської фондової біржі, ще п'ятьох осіб заарештували.

Источник фото: LSE

У Великій Британії впродовж одного дня в кількох містах затримали шістьох осіб, які підозрюються в намірах "зірвати роботу" Лондонської фондової біржі. Однак конкретних деталей щодо того, як це планувалося виконати, не надається. Про це повідомляє Sky News.

Поліція Лондона заявила, що 31-річний Шон Міддлбро з Ліверпуля відповідатиме перед судом у понеділок за звинуваченнями у "змові з метою завдати шкоди громадськості". Ще п'ятьох осіб, серед яких троє жінок і двоє чоловіків, затримали в різних районах Лондона, а також у Ліверпулі та Брайтоні. Усі шестеро залишаються під вартою.

Как сообщает The Guardian, группа надеялась нанести "огромный экономический ущерб", забравшись на две вращающиеся входные двери здания, вооружившись огнетушителями, наполненными красной краской.

Другие активисты запирались перед главным и задним входами и из "денежных пистолетов" стреляли фальшивыми банковскими купюрами, окрашенными в красный цвет, символизирующий кровь.

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