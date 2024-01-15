На кордоні митники вилучили 30 супутникових систем Starlink та 7 стайлерів Dyson

Товар, вартість якого встановлюють, вилучили встановленим порядком.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники спільно з працівниками митниці у пункті пропуску «Шегині» завадили двом спробам незаконного ввозу товарів у нічний час доби.

Як розповіли у ДПСУ, для проходження контролю водій мікроавтобусу «Мерседес» обрав смугу руху «червоний коридор». Однак, виходячи з аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб скерували для додаткової перевірки. Тоді у багажному відсіку прикордонний наряд виявив 30 супутникових систем Starlink.

Ще одного водія «Мерседеса» зупинили у цьому ж пункті пропуску. Керманич скерував авто на смугу руху «зелений коридор», однак під час перевірки оглядова група виявила товар, який переміщували з приховуванням. У багажному відділенні виявили 7 стайлерів Dyson.

За цими фактами працівники митниці склали протоколи. Незадекларований товар, вартість якого встановлюють, вилучили встановленим порядком.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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