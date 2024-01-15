В Україні почала роботу гаряча лінія з питань оплати праці держслужбовців

З 15 січня запрацювала гаряча лінія щодо питань класифікації посад держслужбовців та оплати їх праці.

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З 15 січня починає діяти гаряча лінія з питань нової системи оплати праці державних службовців, що які провели класифікацію посад державної служби. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

«Щоб у подальшому уникнути непорозумінь, від 15 січня запроваджується гаряча лінія 0 800 505 442, де державні службовці можуть отримати відповіді на питання щодо своєї заробітної плати, питання щодо можливої зміни своєї посади, тому що після того, як зміниться кількість посад, можливо, зміниться внутрішня структура ЦОВВ», – розповів міністр.

Немчінов нагадав, що система оплати праці державних службовців була затверджена у бюджеті на 2024 рік Верховною Радою. Законопроєкт уряду про оплату праці держслужбовців на основі класифікації посад також отримав підтримку у першому читанні. За словами Немчінова, ці положення будуть внесені до закону про бюджет у подальших етапах.

Нагадаємо, у НАДС пояснили питання встановлення надбавки за вислугу років передбаченої пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та щодо зміни істотних умов державної служби відповідно до статті 43 Закону України «Про державну службу».

Крім того, у НАДС зазначили, що після процедури класифікації посади зарплата держслужбовців навіть може стати меншою.

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