На Чернігівщині окупанти обстріляли автомобіль чоловіка, який привіз хліб у місцевий магазин

У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату.

Ілюстративне фото \ Джерело: nikvesti.co

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На прикордонні Чернігівщини росіяни атакували водія автомобіля, який привіз хліб у місцевий магазин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що у Новгород-Сіверському районі окупанти прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату.

Обстріл стався в момент, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб. Внаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня. Автомобіль та приміщення магазину пошкоджені.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що на Чернігівщині окупанти обстріляли авто цивільного, який віз продукти мешканцям прикордонних сіл.

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