В Черниговской области оккупанты обстреляли автомобиль мужчины, который привез хлеб в местный магазин

В Новгород-Северском районе россияне прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината.

Иллюстративное фото Источник: nikvesti.co

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На приграничной территории Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, привезшего хлеб в местный магазин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в Новгород-Северском районе оккупанты прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината.

Обстрел произошел в момент, когда водитель остановился у местного магазина, чтобы доставить хлеб. В результате взрывов водитель 1994 года рождения претерпел контузии легкой степени. Автомобиль и помещение магазина повреждены.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи Новгород-Северского райотдела полиции открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что на Черниговщине оккупанты обстреляли автомобиль гражданского, который вез продукты жителям пограничных сел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.