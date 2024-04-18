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В Черниговской области оккупанты обстреляли автомобиль мужчины, который привез хлеб в местный магазин

22:00, 18 апреля 2024
В Новгород-Северском районе россияне прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината.
В Черниговской области оккупанты обстреляли автомобиль мужчины, который привез хлеб в местный магазин
Иллюстративное фото Источник: nikvesti.co
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На приграничной территории Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, привезшего хлеб в местный магазин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в Новгород-Северском районе оккупанты прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината.

Обстрел произошел в момент, когда водитель остановился у местного магазина, чтобы доставить хлеб. В результате взрывов водитель 1994 года рождения претерпел контузии легкой степени. Автомобиль и помещение магазина повреждены.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи Новгород-Северского райотдела полиции открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что на Черниговщине оккупанты обстреляли автомобиль гражданского, который вез продукты жителям пограничных сел.

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