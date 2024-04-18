В Киеве полиция разыскивает более 5000 человек из-за того, что они не пришли в ТЦК, — СМИ

В полиции сообщили, скольких человек в Киеве правоохранители могут задержать из-за неявки в ТЦК.

Столичная полиция получила более 5 тысяч обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки по розыску военнообязанных украинцев. Об этом говорится в ответе Управления превентивной деятельности ГУНП в г. Киеве по запросу «NV».

В полиции сообщили, что по состоянию на 1 апреля получили 5387 обращений от ТЦК об установлении места нахождения и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов. В то же время, за уклонение от прохождения военной службы необходимо установить местонахождение и доставить в ТЦК 4 955 человек.

«По состоянию на 01.04.2024 из ТЦКСП поступило 5387 обращений относительно установления места нахождения и доставления лиц для составления в отношении них административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП.

За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить местонахождение и доставить в ТЦКСП 4955 человек.

В настоящее время, установлено место пребывания и доставлены в ТЦКСП для составления административных материалов 1416 человек» - говорится в ответе полиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных.

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