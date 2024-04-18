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В Києві поліція розшукує понад 5000 людей через те, що вони не прийшли в ТЦК, — ЗМІ

15:26, 18 квітня 2024
У поліції повідомили, скількох людей у Києві правоохоронці можуть затримати через неявку до ТЦК.
В Києві поліція розшукує понад 5000 людей через те, що вони не прийшли в ТЦК, — ЗМІ
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Столична поліція отримала понад 5 тисяч звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних українців. Про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит «NV».

У поліції повідомили, що станом на 1 квітня отримали 5 387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів. Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4 955 осіб.

«Станом на 01.04.2024 з ТЦКСП надійшло 5387 звернень відносно встановлення місця перебування та доставлення осіб для складання відносно них адміністративних протоколів передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП.

За ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦКСП 4955 осіб.

На теперішній час, встановлено місце перебування та доставлено до ТЦКСП для складання адміністративних матеріалів 1416 осіб» - йдеться у відповіді поліції.

Як писала «Судово-юридична газета», 18 травня набуває сили закон про мобілізацію: кого поліція зможе затримувати та доставляти до ТЦК, і які будуть штрафи за неуточнення даних.

Раніше ми також писали, у чому полягає різниця між вимогою та повісткою.

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