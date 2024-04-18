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У МКІП пояснили рішення надати бронювання від мобілізації діячам пересувних цирків

21:51, 18 квітня 2024
У МКІП озвучили кількість заброньованих та їхню функцію.
У МКІП пояснили рішення надати бронювання від мобілізації діячам пересувних цирків
Джерело фото: facebook.com
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Зараз колективи державних пересувних цирків виконують важливу функцію щодо допомоги збалансування трагічної інформації. На цьому наголосив глава Міністерства культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі «LIGA.net».

За його словами, діячі культури зобов'язані брати участь у заходах відновлення ментального здоров'я.

«Вони виконують зараз важливу функцію щодо замовлення потреб населення на відносно мирній території й відвідувачами заходів, які проводяться в закладах циркового мистецтва, є діти, є сім'ї військовослужбовців, які потребують сьогодні уваги та культурно-освітньої послуги, яка допомагає їм вижити в умовах війни, збалансувати, на жаль, ту трагічну інформацію, яка йде зі всіх сторін», – пояснив Карандєєв.

За його словами, це важлива місія для тієї кількості людей, яка там працює, а це – 155 людей дирекцій державних пересувних циркових колективів, із них тільки 46 військовозобов'язаних. Карандєєв акцентував, що МКІП забронювало лише 14 людей, 8 осіб мобілізовані та 32 працівники незаброньовані.

«Ми забронювали лише критичну частину людей, без яких цьому підприємству немає сенсу працювати», – акцентував він.

Міністр додав, що діячі колективів працюють, зокрема, у віддалених місцях, куди не доїжджають великі колективи, це і деокуповані території, і прифронтові, а також госпіталі, де аудиторією є українські військовослужбовці.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств, а їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. Також під наказ Міністерства підпадають Пересувний та Національний цирки України та «Державна циркова компанія України».

У відповідь Карандєєв назвав критику щодо бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу.

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