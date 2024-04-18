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На Київщині 11-річного хлопчика уразило струмом на залізниці

21:39, 18 квітня 2024
Медики терміново госпіталізували дитину в реанімацію.
На Київщині 11-річного хлопчика уразило струмом на залізниці
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Правоохоронці Київщини проводять перевірку за фактом ураження електричним струмом неповнолітнього.

Як повідомили у поліції, на днях у Білій Церкві двоє 11-річних хлопчиків грались біля залізниці. За попередньою інформацією, один із них запропонував іншому залізти на дах вантажного вагона, які стояли у тимчасовому відстійнику. Його товариш на пропозицію не погодився, і малолітній почав підійматися по металевій драбині самостійно.

Далі, зазначають у поліції, хлопчик, який стояв на землі – повернувся, так як йому здалося, що хтось наближається. І в цей момент він почув гучний звук, схожий на вибух та побачив свого ровесника вже на землі.

Як повідомили у Патрульній поліції України, повідомлення про інцидент надійшло від охоронця зерносховища. Він помітив спалах електричного розряду на вагоні потягу, після чого з вагону ніби щось впало. Коли прибули патрульні, на місці події уже перебували батько хлопчика та його товариш.

Медики, які приїхали на місце, терміново ушпиталили дитину до реанімації. У постраждалого діагностували 75% опіків тіла 2 та 3 ступеню.

У поліції закликають батьків застерегти своїх дітей від подібних ігор на залізниці та пояснити їм до яких наслідків це може призвести.

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