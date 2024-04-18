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Фінансував росгвардію в Криму: СБУ затримала помічника Нестора Шуфрича

14:49, 18 квітня 2024
За даними СБУ, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної Шуфричу елітної нерухомості в Криму.
Фінансував росгвардію в Криму: СБУ затримала помічника Нестора Шуфрича
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала помічника депутата Нестора Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму. 

Як повідомляється, він відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином, інформує СБУ, всього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. 

Раніше ми писали, що депутату Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді. 

Суд у Києві взяв під арешт Шуфрича.

Нагадаємо, підозрюваному у державній зраді Шуфричу оголосили нову підозру — в фінансуванні росгвардії на тимчасово окупованому Криму.

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