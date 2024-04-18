КРАІЛ шукає розробників для створення держсистеми онлайн-моніторингу

КРАІЛ планує здійснити закупівлю технічної та проєктної документації.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей пропонує взяти участь в торгах на закупівлю послуг з розроблення відповідної технічної та проєктної документації на створення Державної системи онлайн-моніторингу.

КРАІЛ планує здійснити закупівлю технічної та проєктної документації, а саме:

Технічного завдання на створення Державної системи онлайн-моніторингу;

Графіка створення Державної системи онлайн-моніторингу з етапами;

Технічної специфікації на створення Державної системи онлайн-моніторингу;

Техніко-економічного обґрунтування на створення Державної системи онлайн-моніторингу.

Бажаючим потрібно до 22 квітня надіслати на електронну пошту [email protected] пропозиції до Технічних вимог на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування (послуги з розроблення технічної та проєктної документації на створення Державної системи онлайн-моніторингу) та цінові пропозиції щодо надання зазначених послуг.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів підготовчу нараду з секретарем РНБО, СБУ, Мінцифри, Офісу і зараз уже готується на розгляд РНБО питання щодо поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

29 березня петиція молодшого сержанта Павла Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію Павла Петриченка, який звертав увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Парламентський Комітет з питань податкової політики 4 квітня рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Згодом у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

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