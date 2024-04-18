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КРАИЛ ищет разработчиков для создания госсистемы онлайн-мониторинга

21:28, 18 апреля 2024
КРАИЛ планирует осуществить закупку технической и проектной документации.
КРАИЛ ищет разработчиков для создания госсистемы онлайн-мониторинга
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предлагает принять участие в торгах по закупке услуг по разработке соответствующей технической и проектной документации на создание Государственной системы онлайн-мониторинга.

КРАИЛ планирует осуществить закупку технической и проектной документации, а именно:

  • Техническое задание на создание Государственной системы онлайн-мониторинга;
  • Графика создания Государственной системы онлайн-мониторинга с этапами;
  • Технической спецификации на создание Государственной системы онлайн-мониторинга;
  • Технико-экономического обоснования на создание Государственной системы онлайн-мониторинга.

Желающим нужно до 22 апреля отправить на электронную почту [email protected] предложения к Техническим требованиям на закупку услуг по коду ДК 021:2015:71320000-7 Услуги по инженерному проектированию (услуги по разработке технической и проектной документации на создание Государственной системы онлайн-мониторинга) и ценовые предложения по предоставлению указанных услуг.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел подготовительное совещание с секретарем СНБО, СБУ, Минцифры, Офиса и сейчас уже готовится к рассмотрению СНБО вопрос о распространении онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы.

29 марта петиция младшего сержанта Павла Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса Президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

После этого в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

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