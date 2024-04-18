На Кировоградщине руководитель прокуратуры требовал отменить приговор подростку – что решил суд

Кропивницкий апелляционный суд удовлетворительный апелляционную жалобу и вынес новый приговор.

Источник фото: kurs.if.ua

На Кировоградщине подростка приговорили к общественным работам вместо тюремного срока. Как рассказали в Офисе Генпрокурора, руководитель местной областной прокуратуры обжаловал приговор суда 16-летнему парню за совершение ДТП как слишком суровый.

По материалам дела, в июле 2023 года в городе Новоархангельск подросток при отсутствии водительского удостоверения сел за руль мотоцикла отца и поехал вместе со своим несовершеннолетним товарищем. Парень не справился с управлением на мокрой дороге и допустил опрокидывание транспортного средства. Пассажир мотоцикла получил повреждение средней степени тяжести. В соответствии с судебным решением подросток был приговорен к 1 году лишения свободы.

Руководитель прокуратуры потребовал отменить приговор из-за несоответствия назначенного наказания тяжести преступления и обратил внимание на ряд существенных смягчающих обстоятельств. В частности, уголовное правонарушение совершенное несовершеннолетним впервые, он искренне раскаялся и активно содействовал следствию.

Кроме того, парень имеет положительные характеристики с места жительства и учебы, а потерпевший просил не лишать свободы своего товарища.

Кропивницкий апелляционный суд, удовлетворив апелляционную жалобу, вынес новый приговор.

Подростку назначено более мягкое наказание – 90 часов общественных работ с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года. Его освободили из-под стражи в зале апелляционного суда.

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