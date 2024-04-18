Пятый апелляционный административный суд представил в нескольких слайдах изменения в Кодекс административного судопроизводства в соответствии с принятым Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета».
Закон вступает в силу через 1 месяц со дня, следующего за днем опубликования.
Инфографика по ключевым новшествам ниже:
Как писала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных.
Ранее мы также писали, в чем разница между требованием и повесткой.
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