Какие изменения вносятся в КАС Украины в связи с мобилизационным законом.

Пятый апелляционный административный суд представил в нескольких слайдах изменения в Кодекс административного судопроизводства в соответствии с принятым Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета».

Закон вступает в силу через 1 месяц со дня, следующего за днем опубликования.

Инфографика по ключевым новшествам ниже:

Как писала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных.

Ранее мы также писали, в чем разница между требованием и повесткой.

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