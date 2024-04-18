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Які зміни вносяться до КАС України відповідно до нового мобілізаційного Закону – інфографіка

16:55, 18 квітня 2024
Які зміни вносяться до КАС України згідно з мобілізаційним законом.
Які зміни вносяться до КАС України відповідно до нового мобілізаційного Закону – інфографіка
Джерело фото: ЗМІ
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П'ятий апеляційний адміністративний суд презентував у декількох слайдах зміни до Кодексу адміністративного судочинства у відповідності до прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Закон набирає чинності через 1 місяць з дня, наступного за днем опублікування.

Інфографіка по ключовим нововведенням нижче:

 

Як писала «Судово-юридична газета», 18 травня набуде чинності закон про посилення мобілізації №3633-IX. 17 квітня його офіційно опублікували (законопроект 10449).

Раніше ми також писали, у чому полягає різниця між вимогою та повісткою.

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