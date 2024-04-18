На Кіровоградщині керівник прокуратури вимагав скасувати вирок підлітку – що вирішив суд

Кропивницький апеляційний суд задовільний апеляційну скаргу та ухвалив новий вирок.

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На Кіровоградщині підлітка засуджено до громадських робіт замість тюремного строку. Як розповіли у Офісі Генпрокурора, керівник місцевої обласної прокуратури оскаржив вирок суду 16-річному хлопцю за скоєння ДТП як занадто суворий.

За матеріалами справи, у липні 2023 року у місті Новоархангельськ підліток за відсутності посвідчення водія сів за кермо батькового мотоцикла та поїхав разом зі своїм неповнолітнім товаришем. Хлопець не впорався з керуванням на мокрій дорозі та допустив перекидання транспортного засобу. Пасажир мотоцикла отримав ушкодження середнього ступеня тяжкості. Відповідно до судового рішення підлітка було засуджено до 1 року позбавлення волі.

Керівник прокуратури вимагав скасувати вирок через невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину і звернув увагу на низку суттєвих пом’якшуючих обставин. Зокрема, кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім вперше, він щиро розкаявся та активно сприяв слідству.

Крім того, хлопець має позитивні характеристики з місця проживання та навчання, а потерпілий просив не позбавляти волі свого товариша.

Кропивницький апеляційний суд, задовольнивши апеляційну скаргу, ухвалив новий вирок.

Підлітку призначено більш м’яке покарання – 90 годин громадських робіт з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Його звільнили з-під варти у залі апеляційного суду.

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