Финансировал росгвардию в Крыму: СБУ задержала помощника Нестора Шуфрича

По данным СБУ, он занимался заключением договора со структурами росгвардии на охрану подконтрольной Шуфричу элитной недвижимости в Крыму.

Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины задержала помощника депутата Нестора Шуфрича, который финансировал росгвардию в Крыму.

Как сообщается, он отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, занимался заключением договора со структурами росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

Таким образом, информирует СБУ, всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей – предоставление «услуг военизированной охраны» объектов народного депутата на территории полуострова.

СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что депутату Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене.

Суд в Киеве взял под арест Шуфрича без возможности внесения залога.

Напомним, ему объявили новое подозрение – в финансировании росгвардии во временно оккупированном Крыму.

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