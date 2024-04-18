На Киевщине 11-летнего мальчика ударило током на железной дороге

Медики срочно госпитализировали ребенка в реанимацию.

Правоохранители Киевщины проводят проверку по факту поражения электрическим током несовершеннолетнего.

Как сообщили в полиции, на днях в Белой Церкви двое 11-летних мальчиков играли у железной дороги. По предварительной информации, один из них предложил другому залезть на крышу грузового вагона, которые стояли во временном отстойнике. Его товарищ на предложение не согласился, и малолетний стал подниматься по металлической лестнице самостоятельно.

Далее, отмечают в полиции, мальчик, который стоял не земле – развернулся, так как ему показалось, что кто-то приближается. И в этот момент он услышал громкий звук, похожий на взрыв и увидел своего ровесника уже на земле.

Как сообщили в Патрульной полиции Украины, сообщение об инциденте поступило от охранника зернохранилища. Он заметил вспышку электрического разряда на вагоне поезда, после чего из вагона будто что-то упало. Когда прибыли патрульные, на месте происшествия уже находились отец мальчика и его товарищ.

Приехавшие на место медики срочно госпитализировали ребенка в реанимацию. У пострадавшего диагностировали 75% ожогов тела 2 и 3 степени.

В полиции призывают родителей предостеречь своих детей от подобных игр на железной дороге и объяснить им, к каким последствиям это может привести.

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