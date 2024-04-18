В МКИП объяснили решение предоставить бронирование от мобилизации деятелям передвижных цирков

В МКИП озвучили количество забронированных и их функцию.

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Сейчас коллективы государственных передвижных цирков выполняют важную функцию относительно помощи сбалансирования трагической информации. Об этом заявил глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в комментарии «LIGA.net».

По его словам, деятели культуры обязаны участвовать в мероприятиях восстановления ментального здоровья.

«Они выполняют сейчас важную функцию по заказу потребностей населения на относительно мирной территории и посетителями мероприятий, которые проводятся в учреждениях циркового искусства, есть дети, есть семьи военнослужащих, которые нуждаются сегодня во внимании и культурно-образовательной услуге, которая помогает им выжить в условиях войны, сбалансировать, к сожалению, ту трагическую информацию, которая идет со всех сторон», – пояснил Карандеев.

По его словам, это важная миссия для того количества людей, которое там работает, а это – 155 человек дирекций государственных передвижных цирковых коллективов, из них только 46 военнообязанных.

Карандаев акцентировал, что МКИП забронировало только 14 человек, 8 человек мобилизованы и 32 работника незабронированы.

«Мы забронировали только критическую часть людей, без которых этому предприятию нет смысла работать», - подчеркнул он.

Министр добавил, что деятели коллективов работают, в частности, в отдаленных местах, куда не доезжают большие коллективы, это и деоккупированные территории, и прифронтовые, а также госпитали, где аудиторией являются украинские военнослужащие.

8 апреля стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий, а их работники получают отсрочку от мобилизации. Также под приказ Министерства подпадают Передвижной и Национальный цирки Украины и «Государственная цирковая компания Украины».

В ответ Карандеев назвал критику по поводу бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы, которые честно и качественно делают свою работу.

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