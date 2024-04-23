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Податківці роз’яснили, чи може юрособа–платник єдиного податку третьої групи надавати фінансову допомогу

23:34, 23 квітня 2024
Діяльність юрособи-«єдинника» третьої групи з надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги на постійній основі може розглядатися як надання фінансових послуг.
Податківці роз’яснили, чи може юрособа–платник єдиного податку третьої групи надавати фінансову допомогу
Фото з відкритих джерел
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Державна податкова служба роз’яснила, чи може юридична особа – платник єдиного податку третьої групи застосовувати спрощену систему оподаткування при наданні фінансової допомоги (поворотної або безповоротної) фізичній особі.

Так, згідно з пп. 14.1.257 ПКУ фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Зокрема, поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Пунктом 291.5 ПКУ визначено види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи.

Так, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 18 листопада 2021 року № 1909-ІХ «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ (пп. 6 пп. 291.5.1 ПКУ).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, надання фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення». Тому платник податку, який має код 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення», не може застосовувати спрощену систему оподаткування.

Враховуючи зазначене, надання фінансової допомоги (поворотної або безповоротної) фізичній особі не є діяльністю у сфері фінансового посередництва, а отже, не суперечить вимогам пп. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ПКУ.

Водночас діяльність юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи з надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги на постійній основі може розглядатися як надання фінансових послуг.

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