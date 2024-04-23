Налоговики разъяснили, может ли юрлицо-плательщик единого налога третьей группы оказывать финансовую помощь

Деятельность юрлица-«единщика» третьей группы по предоставлению безвозвратной и возвратной финансовой помощи на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.

Государственная налоговая служба разъяснила, может ли юридическое лицо – плательщик единого налога третьей группы применять упрощенную систему налогообложения при предоставлении финансовой помощи (возвратной или безвозвратной) физическому лицу.

Так, согласно пп. 14.1.257 НКУ финансовая помощь – финансовая помощь, предоставленная на безвозвратной или возвратной основе.

В частности, возвратная финансовая помощь – сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и обязательна к возврату.

Пунктом 291.5 НКУ определены виды деятельности, при осуществлении которых юридические лица не могут быть плательщиками единого налога третьей группы.

Так, не могут быть плательщиками единого налога третьей группы субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, осуществляемой страховыми агентами, определенными Законом Украины от 18 ноября 2021 № 1909-ІХ «О страховании» , сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными разд. III НКУ (пп. 6 пп. 291.5.1 НКУ).

В соответствии с Национальным классификатором Украины ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности», утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457, предоставление финансовой помощи относится к коду 64 «Оказание финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения». Поэтому налогоплательщик, имеющий код 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», не может применять упрощенную систему налогообложения.

Учитывая указанное, предоставление финансовой помощи (возвратной или безвозвратной) физическому лицу не является деятельностью в сфере финансового посредничества, а следовательно, не противоречит требованиям пп. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 НКУ.

В то же время деятельность юридического лица – плательщика единого налога третьей группы по предоставлению безвозвратной и возвратной финансовой помощи на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.

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