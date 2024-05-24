Українці зможуть отримати різні види соцдопомоги у відділенні банку або в онлайн-банкінгу

У перспективі різні види соціальної допомоги можна буде отримувати у найближчому відділенні банку або навіть в онлайн-банкінгу, не виходячи з дому.

Джерело фото: tsn.ua

Мінсоцполітики та банківські асоціації домовилися про співпрацю, що має в результаті дати змогу напрацювати централізований механізм виплат окремих видів соціальної допомоги.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, сторони домовилися співпрацювати насамперед у таких напрямах:

розвиток інклюзії у сфері надання адміністративних послуг;

розроблення механізму залучення банківських установ до процесу оформлення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, пенсій, субсидій та компенсацій.

У фокусі спільної роботи – розширення функціоналу «Кабінету Банку».

«Сьогодні програмне забезпечення дає можливість отримувати виплатні відомості від органів соціального захисту населення та передавати їх до банківських установ для опрацювання. Згодом такий функціонал дозволить співробітникам банків реєструвати звернення громадян для отримання соціальної допомоги. Тобто, у перспективі різні види соціальної допомоги можна буде отримувати у найближчому відділенні банку або навіть в онлайн-банкінгу, не виходячи з дому», - пояснили у Мінсоцполітики.

Крім того, у Міністерстві хочуть побудувати цілісну виплатну систему, включно з низкою обміну даними із різними державними установами для моніторингу та верифікації соціальних виплат.

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