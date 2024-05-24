Украинцы смогут получить разные виды соцпомощи в отделении банка или в онлайн-банкинге

В перспективе разные виды социальной помощи можно будет получать в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге, не выходя из дома.

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Минсоцполитики и банковские ассоциации договорились о сотрудничестве, что должно в результате позволит наработать централизованный механизм выплат отдельных видов социальной помощи.

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, стороны договорились сотрудничать прежде всего в следующих направлениях:

развитие инклюзии в сфере предоставления административных услуг;

разработка механизма привлечения банковских учреждений к процессу оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций.

В фокусе совместной работы – расширение функционала «Кабинета Банка».

«Сегодня программное обеспечение дает возможность получать выплатные сведения от органов социальной защиты населения и передавать их в банковские учреждения для разработки. Впоследствии такой функционал позволит сотрудникам банков регистрировать обращения граждан для получения социальной помощи. То есть, в перспективе разные виды социальной помощи можно будет получать в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге, не выходя из дома», - пояснили в Минсоцполитики.

Кроме того, в Министерстве хотят построить целостную выплатную систему, включно с рядом обменов данными с различными государственными учреждениями для мониторинга и верификации социальных выплат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам при назначении пенсии начнут учитывать страховой стаж, полученный за границей.

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