У Києві на Хрещатику сталася потрійна ДТП: відео

Водій не дотримався безпечної дистанції та спричинив автопригоду.

У Києві на вулиці Хрещатик сталася ДТП за участю автомобілів Lexus, Chevrolet та Volkswagen.

Як повідомила патрульна поліція столиці, водій автівки Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з авто Chevrolet, який «наздогнав» автомобіль Lexus, що рухався попереду.

У поліції додали, що і склали на порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та передали матеріали до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.