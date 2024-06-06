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У Києві покарали водія мотоцикла Yamaha, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео

10:16, 6 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія мотоцикла Yamaha, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео
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У Голосіївському районі Києва покарали водія мотоцикла Yamaha, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори спробували зупинити його, однак керманич це проігнорував та поїхав далі, продовживши порушувати ПДР.

Згодом поліцейські зупинили транспортний засіб й з'ясувалося, що чоловік не має права керування та вже притягався до відповідальності за це правопорушення протягом року.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом особою, яка не має або позбавлена такого права) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

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