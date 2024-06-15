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У Києві демонтують ресторан McDonald's на Вокзальній: заклад повністю оновлять, відео

11:34, 15 червня 2024
У столиці розпочали демонтаж будівлі одного з найвідвідуваніших ресторанів McDonald's .
У Києві демонтують ресторан McDonald's на Вокзальній: заклад повністю оновлять, відео
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У Києві розпочали демонтаж будівлі одного з найвідвідуваніших ресторанів McDonald's — біля Центрального залізничного вокзалу. Відповідні відео поширюють в мережі.

Заклад, який розташований на Вокзальній площі, планують повністю реконструювати. У подальшому він отримає новий дизайн, ліфт та велику кількість терміналів самообслуговування.

«На Вокзальній площі почали зносити McDonald's. Ремонт триватиме півроку», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, будівлю McDonald's вже давно огородили, а 15 червня привезли будівельну техніку.

Пресслужба компанії повідомляла, що ресторан McDonald’s, розташований біля залізничного вокзалу, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

Заклад зачинився на реконструкцію 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року. По завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.

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