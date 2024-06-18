Рада розширила повноваження місцевих рад щодо фінансування підрозділів Сил оборони

Парламент підтримав законопроект, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони.

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9559-д, який розширить повноваження органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «за» віддали 303 парламентарі.

Законопроект дає можливість місцевому самоврядуванню фінансувати підрозділи Сил оборони, йдеться про закупівлю обладнання й техніки.

Як зауважила нардеп Ірина Геращенко, документ також «амністує» місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 2022 року. Водночас депутати прибрали з проєкту поправку щодо проведення сесій місцевих органів влади онлайн.

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