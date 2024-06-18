Рада расширила полномочия местных советов по финансированию подразделений Сил обороны

Парламент поддержал законопроект, разрешающий местным советам финансировать подразделения Сил обороны.

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9559-д, который расширит полномочия органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «за» отдали 303 парламентария.

Законопроект позволяет местному самоуправлению финансировать подразделения Сил обороны, речь идет о закупке оборудования и техники.

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, документ также «амнистирует» местное самоуправление за помощь ВСУ с февраля 2022 года. В то же время депутаты убрали из проекта поправку о проведении сессий местных органов власти онлайн.

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