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Майже сто завдань щодо спрощення ведення бізнесу, — Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції

20:50, 3 вересня 2024
Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції, включивши 103 завдання та 143 заходи для підтримки бізнесу.
Майже сто завдань щодо спрощення ведення бізнесу, — Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції
Фото: КМУ
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Кабінет Міністрів затвердив у новій редакції план заходів з дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Документ містить майже сто завдань щодо підготовки чи ухвалення центральними органами виконавчої влади рішень, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу та створення сприятливого бізнес-клімату в усіх сферах економіки. 

Оновлений план містить чіткі терміни, протягом яких органи виконавчої влади мають скасувати, спростити чи удосконалити інструменти, якими вони опікуються – дозволи, погодження, висновки тощо. 

«Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу надзвичайно важливі для відновлення та подальшого розвитку української економіки, забезпечення самозарадності України. Уряд і міжнародні партнери приділяють питанню створення сприятливих бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні посилену увагу. І ми прискорюємо роботу в цьому напрямку», — сказала  Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Всього у плані близько 100 завдань та 140 покрокових заходів, спрямованих на спрощення умов провадження підприємницької діяльності в будівництві, енергетиці, аграрній галузі, галузях земельних відносин, транспорту, логістики, інформаційних і електронних технологій, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництва та ін.

План передбачає, що значну частину роботи центральні органи виконавчої влади мають провести до кінця 2024 року.

План заходів затверджено в межах реформи «Поліпшення регуляторного середовища» в межах Ukraine Facility, а також планів виконання рекомендацій Єврокомісії щодо Пакета розширення ЄС 2023 року і пріоритетних дій уряду на 2024 рік. 

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