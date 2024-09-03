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Почти сто задач по упрощению ведения бизнеса — Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции

20:50, 3 сентября 2024
Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции, включив 103 задания и 143 мероприятия по поддержке бизнеса.
Почти сто задач по упрощению ведения бизнеса — Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции
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Кабинет Министров утвердил в новой редакции план мер по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Документ содержит около ста задач по подготовке или принятию центральными органами исполнительной власти решений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и создание благоприятного бизнес-климата во всех сферах экономики.

Обновленный план содержит четкие сроки, в течение которых органы исполнительной власти должны отменить, упростить или усовершенствовать инструменты, которыми они занимаются – разрешения, согласования, заключения и т.д.

«Дерегуляция и улучшение условий ведения бизнеса очень важны для восстановления и дальнейшего развития украинской экономики, обеспечения самозарядности Украины. Правительство и международные партнеры уделяют вопросу создания благоприятных бизнес-среды и инвестиционного климата в Украине усиленного внимания. И мы ускоряем работу в этом направлении», - сказала Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Всего в плане около 100 задач и 140 пошаговых мер, направленных на упрощение условий осуществления предпринимательской деятельности в строительстве, энергетике, аграрной отрасли, отраслях земельных отношений, транспорта, логистики, информационных и электронных технологий, сферах внешнеэкономической деятельности, производства и т.д.

План предусматривает, что большую часть работы центральные органы исполнительной власти должны провести до конца 2024 года.

План мер утвержден в рамках реформы «Улучшения регуляторной среды» в рамках Ukraine Facility, а также планов выполнения рекомендаций Еврокомиссии по Пакету расширения ЕС в 2023 году и приоритетным действиям правительства на 2024 год.

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