Непринятие военным командиром мер по предотвращению международного преступления будут наказывать лишением свободы от 20 до 30 лет – Верховная Рада рассмотрит законопроект

В Верховной Раде широкая группа депутатов из разных фракций зарегистрировала два законопроекта – об уголовной ответственности за международные преступления 11538 и соответственно о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с принятием Закона «Об уголовной ответственности за международные преступления» 11539.
Как указывают депутаты, Украина ратифицировала Римский статут, в то же время Уголовный кодекс далеко не в полной мере согласовывается с соответствующими предписаниями Римского статута.
Отже, новий закон «Про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини» фактично буде виступати як спеціальний щодо загальних приписів КК. Так, в окремому законі буде:
Імплементація приписів Римського статуту не шляхом внесення змін до Кримінального кодексу, а шляхом прийняття окремого закону, який був би чинним поряд з Кримінальним кодексом, обумовлена такими аргументами авторів проекту:
Зокрема, автори пропонують встановити в окремому законі (стаття 28) відповідальність командира (начальника) за міжнародні злочини підлеглих.
Так, невжиття військовим командиром чи особою, яка фактично діє як військовий командир, який знав або за обставин, що склалися, повинен був знати, що військові сили вчинили чи мали намір вчинити злочин, передбачений статтями розділу ІІ цього Закону, внаслідок його нездатності здійснювати належний контроль над такими силами, всіх необхідних і розумних заходів в межах своїх повноважень для:
карається позбавленням волі на строк від 20 до 30 років.
Невжиття начальником, який знав чи свідомо припускав, що підлеглий вчинив або мав намір вчинити злочин, передбачений статтями розділу ІІ цього Закону, внаслідок його нездатності здійснювати належний контроль над таким підлеглим, всіх необхідних і розумних заходів в межах своїх повноважень для:
карається позбавленням волі на строк від 20 до 30 років.
Також буде окремо запроваджена відповідальність за виправдовування чи заперечення геноциду або поширення матеріалів про це. Це буде каратися позбавленням волі на строк до 20 років. Аналогічно 20 роками позбавлення волі буде каратися поширення чи публічне використання матеріалів із закликами до агресивної війни чи розв’язування воєнного конфлікту, заперечення ведення агресивної війни чи виправдання її або вихваляння чи звеличення держави-агресора чи її представника.
Окремо пропонується встановити склад воєнного злочину «у формі серйозного порушення норм міжнародного гуманітарного права у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом». Відповідно до нової статті в окремому законі передбачено наступне.
Умисне серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, застосовуваних у міжнародних збройних конфліктах, а саме:
карається позбавленням волі на строк до 20 років.
У статті 25 пропонується передбачити, що умисне серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, застосовуваних як у міжнародних збройних конфліктах, так і в збройних конфліктах неміжнародного характеру, зокрема посягання на людську гідність, зокрема образа, приниження іншої людини, що перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, чи вчинення щодо неї чи щодо померлої людини іншого діяння, яке з урахуванням культурної приналежності потерпілого завдало шкоди людській гідності, заволодіння чужим майном у місті чи іншому населеному пункті, якщо це не було викликано воєнною необхідністю, заволодіння цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, спрямування нападу на цінність, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, вчинення акту вандалізму щодо цінності, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права тощо карається позбавленням волі на строк від 20 до 30 років.
Нижче наводимо текст законопроекту.
Автор: Наталья Мамченко
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