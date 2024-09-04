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Кабмин принял стратегию об уменьшении барьеров для свободы передвижения населения и возвращения трудовых мигрантов

08:05, 4 сентября 2024
Стратегия, как отмечает Кабмин, также предполагает «увеличение положительного влияния эмиграции из Украины на развитие государства».
Кабмин принял стратегию об уменьшении барьеров для свободы передвижения населения и возвращения трудовых мигрантов
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Распоряжением Правительства 3 сентября был принят план мероприятий по 2024-2025 годам по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины до 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

«Акт содержит ряд задач, направленных на устранение недостатков, указанных в рекомендациях Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года», - сообщил Драпятый.

Как сообщает сайт Кабмина, среди основного акта предлагается:

  • «уменьшение негативных последствий эмиграции из Украины и увеличение ее положительного влияния на развитие государства» (дословно – прим. ред.);
  • достижение ряда целей в сферах миграции, направленных на снижение административных барьеров для свободы передвижения населения Украины;
  • создание необходимых условий для возвращения и реинтеграции в украинское общество граждан Украины, являющихся трудовыми мигрантами и/или которым предоставлена ​​за границей временная защита;
  • обеспечение успешной интеграции иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине на законных основаниях, в украинском обществе;
  • внедрение надлежащего механизма и программ регуляризации нелегальных мигрантов;
  • обеспечение защиты прав и интересов населения Украины, которое вынуждено было покинуть свои дома из-за широкомасштабной военной агрессии, начатой ​​24 февраля 2022 года российской федерацией против Украины, и создания условий для возвращения в Украину и т.д.

Также Кабмин утвердил предельную численность работников территориального органа по предоставлению сервисных услуг МВД в количестве 3175 человек.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство изменило внешний вид униформы полицейских.

Автор: Наталья Мамченко 

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