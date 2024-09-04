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Кабмін ухвалив стратегію про зменшення бар'єрів для свободи пересування населення і повернення трудових мігрантів

08:05, 4 вересня 2024
Стратегія, як зазначає Кабмін, також передбачає «збільшення позитивного впливу еміграції з України на розвиток держави».
Кабмін ухвалив стратегію про зменшення бар'єрів для свободи пересування населення і повернення трудових мігрантів
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Розпорядженням Уряду 3 вересня був ухвалений план заходів на 2024-2025 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України до 2025 року. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

«Акт містить низку завдань, спрямованих на усунення недоліків, зазначених у рекомендаціях Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року», – повідомив Драп’ятий.

Як повідомляє сайт Кабміну, серед основного актом пропонується:

  • «зменшення негативних наслідків еміграції з України та збільшення її позитивного впливу на розвиток держави» (дослівно – прим. ред.);
  • досягнення низки цілей у сферах міграції, які спрямовані на зниження адміністративних бар'єрів для свободи пересування населення України;
  • створення необхідних умов для повернення та реінтеграції в українське суспільство громадян України, які є трудовими мігрантами та/або яким надано за кордоном тимчасовий захист;
  • забезпечення успішної інтеграції іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство;
  • запровадження належного механізму та програм регуляризації нелегальних мігрантів;
  • забезпечення захисту прав і інтересів населення України, яке вимушене було покинути свої домівки через широкомасштабну військову агресію, розпочату 24 лютого 2022 року російською федерацією проти України, та створення умов для повернення в Україну тощо.

Також Кабмін затвердив граничну чисельність працівників територіального органу з надання сервісних послуг МВС у кількості 3175 осіб.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Уряд змінив зовнішній вигляд уніформи поліцейських.

Автор: Наталя Мамченко 

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