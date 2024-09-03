Злочинці будуть покарані, — Олександр Сирський відреагував на обстріл Полтави

Військова служба правопорядку розслідує обставини трагедії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на обстріл балістикою Полтави. Він висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що військова служба правопорядку розслідує обставини трагедії.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених", - сказав Головком.

Він зазначив, що десятки людей опинилися під завалами.

"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", – додав Сирський.

Станом на цю годину відомо, що щонайменше 51 людина загинула, ще 271 - постраждала.

Нагадаємо, що рф вдарила балістичними ракетами по Інституту звʼязку у Полтаві.

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