Преступники будут наказаны, — Александр Сырский отреагировал на обстрел Полтавы

Военная служба правопорядка расследует обстоятельства трагедии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на обстрел баллистики Полтавы. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что военная служба правопорядка расследует обстоятельства трагедии.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного заведения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, многие погибшие и раненые", - сказал Головком.

Он отметил, что десятки человек оказались под завалами.

"Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - добавил Сырский.

По состоянию на этот час известно, что по меньшей мере 51 человек погиб, еще 271 пострадал.

Напомним, что рф ударила баллистическими ракетами по Институту связи в Полтаве.

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