У Києві викрили чоловіка, який продавав арсенал зброї й боєприпасів — фото

Поліцейські викрили 45-річного киянина у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів.

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У Києві викрили 45-річного чоловіка у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. Про це повідомляє столична поліція.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець в квартирі незаконно зберігає та збуває зброю і боєприпаси.

Під час обшуку у чоловіка виявили пістолет «ТТ», мисливську нарізну вогнепальну зброю, близько 116 набоїв, ножі та інше.

Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертиз, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Києва, 1979 року народження.

За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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