Практика судів
  1. В Україні

У Києві викрили чоловіка, який продавав арсенал зброї й боєприпасів — фото

19:30, 4 жовтня 2024
Поліцейські викрили 45-річного киянина у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів.
У Києві викрили чоловіка, який продавав арсенал зброї й боєприпасів — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві викрили 45-річного чоловіка у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. Про це повідомляє столична поліція.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець в квартирі незаконно зберігає та збуває зброю і боєприпаси.

Під час обшуку у чоловіка виявили пістолет «ТТ», мисливську нарізну вогнепальну зброю, близько 116 набоїв, ножі та інше.

Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертиз, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Києва, 1979 року народження.

За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Вартість процесу оптимізації судів тільки на Закарпатті зросла в десять разів – Комітет Верховної Ради

Реальна вартість укрупнення судів може бути ще більшою.

Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня

Не набрали прохідний бал 5 кандидатів, а ще 6 не з’явилися.

Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки – Роксолана Підласа.

XX з’їзд суддів продовжить свою роботу у грудні 2024 року, але формально

З’їзд суддів заплановано на 24 грудня, але потрібні ще кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва