Діти вдихають пари токсичних речовин на камеру – Лубінець застеріг про небезпечний флешмоб в мережі

Омбудсман Дмитро Лубінець закликає батьків бути пильними зі своїми дітьми через небезпечний флешмоб.

Джерело фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

У соціальних мережах набирає популярності флешмоб, під час якого діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин. Омбудсман Дмитро Лубінець закликав батьків бути уважнішими та стежити за безпекою своїх дітей.

«Я, як Омбудсман, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції», – повідомив Лубінець.

Він наголосив, що участь у такому флешмобі може мати серйозні наслідки для здоров'я підлітків. Омбудсман також закликав батьків бути пильними щодо небезпек, які чатують на дітей в інтернеті, та свідомо підходити до кіберзагроз.

«Адже що більше діти знають про можливі ризики, то більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів», – додав Лубінець.

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