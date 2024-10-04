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Дети вдыхают пары токсичных веществ на камеру - Лубинец предостерег об опасном флешмобе в сети

20:42, 4 октября 2024
Омбудсман Дмитрий Лубинец призывает родителей быть бдительными со своими детьми из-за опасного флешмоба.
Дети вдыхают пары токсичных веществ на камеру - Лубинец предостерег об опасном флешмобе в сети
Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец
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В социальных сетях набирает популярность флешмоб, во время которого дети на камеру вдыхают пары бытовых токсичных веществ. Омбудсман Дмитрий Лубинец призвал родителей быть внимательнее и следить за безопасностью своих детей.

«Я, как Омбудсмен, с целью защиты права ребенка на жизнь и охрану здоровья обратился к Национальной полиции с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции», - сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что участие в таком флешмобе может иметь серьезные последствия для здоровья подростков. Омбудсман также призвал родителей быть бдительными относительно опасностей, которые подстерегают детей в интернете, и сознательно подходить к киберугрозам.

«Ведь чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов», - добавил Лубинец.

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