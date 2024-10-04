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Meta запускає інноваційний ШІ Movie Gen для створення коротких відео

21:49, 4 жовтня 2024
Нова модель штучного інтелекту Movie Gen створена для генерації відео з текстових інструкцій.
Meta запускає інноваційний ШІ Movie Gen для створення коротких відео
Джерело фото: BGR
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Американська компанія Meta анонсувала запуск сімейства моделей штучного інтелекту під назвою Movie Gen, призначених для створення реалістичних відеороликів на основі текстових інструкцій, повідомляє Financial Times.

Нові «сторітелінгові» моделі дозволяють користувачам виконувати різноманітні завдання, такі як створення коротких відеороликів тривалістю до 16 секунд, генерування звукових доріжок для відео, а також редагування відеоконтенту та перетворення зображень на відео.

Meta планує запропонувати ці моделі голлівудським студіям, артистам та інфлюенсерам, з метою інтеграції Movie Gen у свої платформи для користувачів не раніше наступного року. За словами компанії, моделі навчені на основі «комбінації ліцензованих і публічно доступних наборів даних», що включає контент з соцмереж Facebook і Instagram.

Віцепрезидент Meta з продуктів у сфері генеративного ШІ Коннор Гаєс зазначив, що ці моделі можуть «значно підвищити» ефективність створення та редагування кліпів в Instagram, що є пріоритетним напрямком для компанії.

Meta стверджує, що, згідно з результатами сліпого тестування, її система перевищує конкурентів за якістю та природністю відео. На тлі цього акції компанії зросли на 0,8% на торгах у п’ятницю.

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