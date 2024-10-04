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Meta запускает инновационный ИИ Movie Gen для создания коротких видео

21:49, 4 октября 2024
Новая модель искусственного интеллекта Movie Gen создана для генерации видео из текстовых инструкций.
Meta запускает инновационный ИИ Movie Gen для создания коротких видео
Источник фото: BGR
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Американская компания Meta анонсировала запуск семейства моделей искусственного интеллекта под названием Movie Gen, предназначенных для создания реалистичных видеороликов на основе текстовых инструкций, сообщает Financial Times.

Новые «сторителлинговые» модели позволяют пользователям выполнять разнообразные задачи, такие как создание коротких видеороликов продолжительностью до 16 секунд, генерирование звуковых дорожек для видео, а также редактирование видеоконтента и преобразование изображений в видео.

Meta планирует предложить эти модели голливудским студиям, артистам и инфлюенсерам, с целью интеграции Movie Gen в свои пользовательские платформы не раньше следующего года. По словам компании, модели обучены на основе «комбинации лицензированных и публично доступных наборов данных», включающей контент из соцсетей Facebook и Instagram.

Вице-президент Meta по продуктам в сфере генеративного ИИ Коннор Гаес отметил, что эти модели могут «значительно повысить» эффективность создания и редактирования клипов в Instagram, что является приоритетным направлением для компании.

Meta утверждает, что, согласно результатам слепого тестирования, ее система превышает конкурентов по качеству и естественности видео. На фоне этого акции компании выросли на 0,8% на торгах в пятницу.

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