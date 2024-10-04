За 20 тисяч доларів фігурант обіцяв через знайомих допомогти оформити 2 групу інвалідності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Державного бюро розслідувань на Полтавщині викрили посадовця ДСНС, який організував бізнес з переправлення чоловіків за кордон.

ДБР зазначає, що за 20 тисяч доларів фігурант обіцяв через знайомих допомогти оформити 2 групу інвалідності та внести відповідні відомості до спеціальних баз даних. Також посадовець обіцяв військовозобов’язаним допомогу у разі форс-мажорних ситуацій.

Слідство задокументувало одержання посадовцем від одного з клієнтів 20 тисяч доларів та оригіналів документів призовника.

Під час обшуків вдома у посадовця також вилучено пакет з документами іншого «клієнта».

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до схеми, у тому числі серед членів комісій МСЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.