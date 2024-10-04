В Полтавской области разоблачили чиновника ГСЧС, который организовал бизнес по переправке мужчин за границу

Сотрудники Государственного бюро расследований в Полтавской области разоблачили чиновника ГСЧС, организовавшего бизнес по переправке мужчин за границу.
UБР отмечает, что за 20 тысяч долларов фигурант обещал через знакомых помочь оформить 2 группу инвалидности и внести соответствующие сведения в специальные базы данных. Также должностное лицо обещало военнообязанным помощь в случае форс-мажорных ситуаций.
Следствие задокументировало получение должностным лицом от одного из клиентов 20 тысяч долларов и оригиналов документов призывника.
Во время обысков дома у чиновника изъят пакет с документами другого «клиента».
Чиновнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения под стражей с возможностью внесения залога.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к схеме, в том числе среди членов комиссий МСЭК.
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