Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии, — министр обороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не присоединится к ЕС без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не решат вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Об этом он сказал в интервью Wiadomosci.

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды есть другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если оно не решит вопрос Волыни", – сказал Косиняк-Камыш.

Отвечая на запрос о политических отношениях между Польшей и Украиной, он подчеркнул, что "военная помощь является вопросом не только гуманности, но и нашей безопасности, тогда как экономические и исторические аспекты нуждаются в отдельном рассмотрении".

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет против, если не будет проведена эксгумация и не будет память жертв.

По его словам, вступление в ЕС – это действие для развития, повышения уровня функционирования как государства, и для этого нужно выполнить "определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории".

Комментируя слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики путина", министр заявил, что принципиально с ним не согласен.

"Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", - спросил Косиняк-Камыш.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам однодневного визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша обсудили конкретные шаги по решению проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии.

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